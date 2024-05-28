Жителей Мытищ наградили за вклад в развитие литературы в Подмосковье

Церемония награждения победителей областных литературных премий Пришвина и Рождественского за 2023 год прошла в Галерее Ильи Глазунова на улице Волхонка в Москве. Премии присуждаются по решению жюри и утверждаются губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Награды вручают за выдающиеся произведения в прозе, получившие общественное признание и посвященные теме любви к родному краю.

Помимо наград, лучшим поэтам, писателям и краеведам Подмосковья вручены благодарственные письма от министра культуры Московской области за их плодотворный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие литературного творчества региона. Эти награды вручили членам жюри областной литературной премии имени Пришвина и Рождественского: председателю Мытищинского отделения Союза краеведов России Сергею Ветлину и руководителю Московской областной организации Союза писателей России Сергею Антипову.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».