Жителей Можайска проинформировали о симптомах метапневмовируса

Врач-терапевт из Можайска Анастасия Малина рассказала о симптомах, которые вызывает заражение метапневмовирусом. Она также проинформировала жителей о том, где можно сделать прививку от пневмококковой инфекции.

У пациентов, зараженных метапневмовирусом, появляется кашель, повышается температура тела, они страдают от заложенности носа и насморка, дыхание становится затрудненным.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи, врача-терапевта Анастасии Малиной, метапневмовирус открыли еще в 2001 году.

«Подобные инфекции, как обычно, более опасны для детей, пожилых и людей со сниженным иммунитетом», — добавила она.

Врач также пояснила, что вакцину против вируса еще не создали. А вот прививка от пневмококковой инфекции защитит от заражения любыми вирусными инфекциями. Пройти вакцинацию можно в кабинете № 206 взрослой поликлиники Можайской больницы, а также в кабинетах № 200 и № 201 детской поликлиники, фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.