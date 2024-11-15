Жителей Лобни пригласили на музыкальный вечер в ДК «Красная поляна»

В Доме Культуры «Красная поляна» состоится концерт хора русской песни «Ивушки». Гости из центра культуры и досуга «Марфино» привезут с собой лучшие песни, которые создадут атмосферу уюта и тепла.

Концерт станет настоящим праздником для жителей Лобни. В программе — душевные песни, которые помогут расслабиться и отвлечься от суеты повседневных дел. Организаторы уверяют, что каждый сможет приятно провести время в кругу друзей и насладиться атмосферой настоящего народного праздника. В завершение вечера гостей ждет ретро-дискотека, на которой можно будет потанцевать под любимые хиты прошлых лет.

Кроме того, участников мероприятия ждет чайная церемония, где можно будет пообщаться и обменяться впечатлениями. Вход на концерт свободный, так что приглашаются все желающие.

Отметим, что в Лобне активно развиваются программы для старшего поколения. Одним из таких проектов является клуб «Активное долголетие», который открыт для мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет.

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