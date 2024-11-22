Концерт ко Дню матери пройдет в Лобне 24 ноября

В Доме культуры «Красная Поляна» Лобни состоится концерт, посвященный Дню матери. Зрителей ждет театрализованная программа «Сердце, наполненное любовью», в которой артисты Дома культуры представят творческие номера.

Особенность этого мероприятия — внимание к мамам. Гости смогут не только насладиться выступлениями, но и узнать оригинальные идеи для подарков. Организаторы уверены, что концерт подарит отличное настроение и сделает праздник по-настоящему трогательным.

Мероприятие станет частью большого цикла праздничных событий, проходящих в Лобне в честь Дня матери, которые направлены на сохранение и укрепление семейных ценностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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