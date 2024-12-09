Парад самоваров и шествие Дедов Морозов пройдут в Лобне 14 декабря

В парках Лобни запланирована насыщенная программа с мастер-классами, тренировками и праздниками. Каждый день горожан ждут новые активности для всей семьи.

С 9 по 15 декабря в Центральном парке культуры и отдыха и парке Киово можно будет найти развлечения на любой вкус. 9 декабря вокальная студия откроет свои двери для всех желающих. На следующий день, 10 декабря, здесь пройдут уроки игры на гитаре, а также секция ориентирования под руководством Александра Черноусова.

11 декабря в парке запланирован творческий мастер-класс и игры для любителей настольных развлечений. 13 декабря в программе снова занятия вокалом, а также скандинавская ходьба на свежем воздухе.

Самыми яркими обещают быть выходные: 14 декабря в Центральном парке состоится забег «пять верст» и большой праздник «Парки. Баранки». Гостей ждут парад самоваров, шествие Дедов Морозов и Снегурочек, веселые гуляния, квесты и дискотека. А 15 декабря в парке Киово всех желающих научат играть на гитаре.

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