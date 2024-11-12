Юбилейный концерт пройдет в ДК «Чайка» в Лобне

В Лобне пройдет юбилейный концерт, посвященный творческим коллективам города. В программе — выступления хоровых и музыкальных ансамблей, а также знаменитых артистов.

Во Дворце культуры «Чайка» состоится концерт «Звуки музыки в душе моей звучат», который станет настоящим праздником для всех любителей музыки. Сорок лет исполняется академическому хору «Серебряные росы», а пятнадцать лет — детскому хору «Серебряный родник». Эти коллективы прославляют Лобню и радуют зрителей своими великолепными выступлениями. Руководит ими почетный работник культуры Ирина Сероглазова, чьи заслуги в области музыкального воспитания города невозможно переоценить.

Особое внимание стоит уделить гостям юбилейного концерта. Среди них — народный артист России Виталий Алексеенко и заслуженный работник воспитания и просвещения России концертмейстер Наталья Жукова, которые подарят зрителям незабываемые моменты своего мастерства.

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