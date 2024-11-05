Концерт для пенсионеров пройдет в Лобне 9 ноября

В доме культуры «Красная поляна» в Лобне состоится юбилейный концерт Ольги Зайцевой «Не просто возраст». Пенсионеров приглашают посетить мероприятие 9 ноября.

Со сцены прозвучат песни Клавдии Шульженко, композиции Эдиты Пьехи и Ларисы Долиной. Танцевальные коллективы «Нас не догонишь», «Лыченица» и «Со вечора» исполнят творческие номера.

Организаторы подготовили всем зрителям сюрприз. Концерт состоит 9 ноября в 16:00 в доме № 4 на Спортивной улице.

Отметим, в Лобне уделяют внимание старшему поколению. В городе работает клуб «Активное долголетие». Участники встречаются на культурных, спортивных и массовых мероприятиях.

Присоединиться к «Активному долголетию» могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет. Организация располагается в доме № 4 на Молодежной улице. Подробности можно узнать по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».