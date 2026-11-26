В Люберецкой больнице 28 ноября пройдет День открытых дверей для раннего выявления онкологических заболеваний. Пройти бесплатный скрининг смогут жители Подмосковья старше 18 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Обследования организуют в Центре амбулаторной онкологической помощи. Пациентам предложат сделать рентген грудной клетки, сдать анализ кала на скрытую кровь и пройти дерматоскопию новообразований кожи. При обнаружении изменений на рентгене врачи назначат компьютерную томографию.

Женщинам в зависимости от возраста проведут маммографию или УЗИ молочных желез. Мужчинам предложат сдать анализ на ПСА — онкомаркер заболеваний предстательной железы. При необходимости специалисты также направят пациентов на УЗИ органов малого таза и брюшной полости.

Если в ходе скрининга возникнут подозрения на онкологическое заболевание, пациента запишут на дополнительное обследование.

«Рак на ранних стадиях часто не дает о себе знать, человек не чувствует боли, не замечает тревожных сигналов, поэтому так важно проверяться вовремя. Скрининг помогает найти болезнь до появления симптомов, когда лечение наиболее эффективно. У нас есть возможности находить рак даже на нулевой стадии», — отметила врач-онколог Кристина Безрукова.

При себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Прием пройдет с 9:00 до 14:00 по адресу: Люберцы, улица Назаровская, 3.