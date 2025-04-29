Жителей Ленинского округа пригласили на голосование за места для благоустройства

С 21 апреля по 12 июня проходит всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Жители Ленинского округа могут выбрать, какую территорию преобразят в следующем году.

Для голосования предложены пять вариантов: парк культуры и отдыха «Тимоховский парк» в Видном, лесопарковая зона в деревне Коробово, сквер в рабочем поселке Измайлово, Нижний Ащеринский пруд в поселке Развилка и сквер между домами № 43 и № 45 также в Развилке.

Уже более 210 тысяч жителей Подмосковья приняли участие в голосовании. В Ленинском округе за последнюю неделю свой выбор сделали 6,5 тысячи человек.

Напомним, проголосовать могут жители старше 14 лет, которые зарегистрировались на портале федерального проекта. После авторизации через «Госуслуги» нужно выбрать населенный пункт и предпочитаемый для благоустройства объект.