Жителей Красного поселка в Истре обеспечили чистой водой

Благодаря модернизации водозаборного узла, жители Красного поселка в Истре теперь получают чистую воду, которая соответствует санитарным нормам. Прослужившее более 60 лет старое оборудование заменили на современное.

Прежний водозаборный узел построили еще в 1962 году, он уже не справлялся с нагрузкой. Новое оборудование очищает до 680 кубометров воды в сутки, удаляет из нее железо и механические примеси.

Станция полностью автоматизирована и оснащена российским оборудованием, которое произвели в Московской области. На водозаборном узле дополнительно установили резервуары чистой воды и насосную станцию II подъема. Все это обеспечивает стабильное давление в системе холодного водоснабжения. Также там внедрили систему нулевого сброса: сточные воды очищаются, остается только чистая.

Отметим, что все технические процессы, включая обезжелезивание и промывку фильтров, работают без использования электроэнергии. Это экономит ресурсы и делает эксплуатацию максимально эффективной.