Жителей Котельников пригласили на занятия по спортивной ходьбе

Занятия по спортивной ходьбе проводят в Кузьминском лесопарке в Котельниках каждый вторник и четверг. Присоединиться к ним приглашают жителей округа.

Тренировки на свежем воздухе проводит инструктор спортивной школы «Котельники» Михаил Набокин. Занятия начинаются с разминки. После все участники следуют по тропам Кузьминского леса.

Дорожки оснащены специальными палками для скандинавской ходьбы. Накануне в тренировке поучаствовали 13 членов клуба «Активное долголетие». Самому старшему из них 90 лет.

Организаторы занятий отметили, что при ходьбе усиливается кровообращение, а это благотворно влияет на работу всех органов и систем организма. Пешие прогулки снижают уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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