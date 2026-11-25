В Коломенской больнице попросили жителей с первой положительной и второй отрицательной группами крови прийти на донацию. В медучреждение поступило много пациентов, которым необходимо переливание.

Заведующий отделением переливания крови Алексей Земов уточнил, что стать донором может любой совершеннолетний без противопоказаний. Перед процедурой каждый кандидат проходит медицинский осмотр. Опыт предыдущих донаций не имеет значения.

Записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (496) 612-34-74. Отделение принимает звонки по понедельникам и пятницам с 8:00 до 15:00, со вторника по четверг — с 12:00 до 15:00.

Донорская кровь необходима при операциях, лечении пострадавших в ДТП, пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Ее также используют для помощи роженицам и новорожденным в перинатальном центре.

В больнице подчеркнули, что поддерживать достаточный запас важно для всех групп крови. Поэтому доноров с другими группами и резус-факторами также ждут в отделении.