Жителей Калужской области наградили медалями «За мужество и самоотверженность»

Церемония награждения жителей региональными медалями «За мужество и самоотверженность» прошла в Калужский области. За отвагу и храбрость отметили восемь человек.

Награды получили бойцы СВО, в том числе те, кто обучается по программе «Герои земли Калужской», а также волонтеры. Медали им вручил губернатор Владислав Шапша. Он выразил слова благодарности тем, кто защищает родину и помогает в тылу.

«Спасибо бойцам и офицерам. Спасибо всем, кто ценой жизни и здоровья защищает Россию. Спасибо волонтерам, которые делают все для того, чтобы снабдить самым необходимым защитников на передовой. Мы живем в непростое время. Сегодня тысячи наших земляков воюют. Мы гордимся вами и готовы вместе приближать победу», — сказал глава региона.

Губернатор пообщался с военнослужащими и активистами, обсудил их планы и напомнил о возможности получения медицинской и социальной помощи.