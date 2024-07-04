Жителей Истры обеспечили питьевой водой на время ремонта ВЗУ

На время ремонта водозаборного узла в городском округе Истра без воды остались 96 многоквартирных домов. Министерство ЖКХ Московской области поручило специалистам подмосковной аварийно-восстановительной службы обеспечить подвоз воды населению.

Ремонт ВЗУ провела «Истринская теплосеть», а подвоз питьевой воды жителям организовал истринский филиал МОС АВС.

«Делаем все возможное для того, чтобы жители Подмосковья всегда имели доступ к качественной воде, даже в условиях аварийных ситуаций. Взаимодействие всех служб и оперативность реагирования позволили минимизировать неудобства для жителей Истры и быстро восстановить водоснабжение», — отметил министр ЖКХ Антон Велиховский.

Когда работы завершились, подачу холодной воды населению возобновили. Вода соответствует всем санитарным нормам: она прозрачная, без цвета, запаха и посторонних взвесей.

Подмосковье реализует масштабную программу модернизации тепло- и водоснабжения, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным. Ее задача — за пять лет радикально обновить котельные, коммунальные сети и трубы.

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