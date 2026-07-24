Жителей и гостей Московской области приглашают в Музей истории автомобильного транспорта

Мострансавто предлагает жителям и гостям Московской области посетить Музей истории автомобильного транспорта в городском округе Чехов. Здесь можно познакомиться с историей отечественного автопрома и увидеть легендарные автомобили разных лет.

В музее представлена экспозиция «История и современность», насчитывающая более 700 экспонатов. Среди них — автобусы, грузовые и легковые автомобили, архивные документы, кассовые аппараты, форменная одежда водителей и кондукторов, проездные билеты и другие предметы, связанные с историей пассажирского транспорта. Посетители смогут увидеть легендарную «полуторку» ГАЗ-АА, автомобиль «Победа» и многие другие знаковые образцы отечественной техники.

Экскурсии проводит директор музея Владимир Комаров, который посвятил работе в Мострансавто более 50 лет. Его рассказы оживляют историю каждого экспоната.

Музей расположен по адресу: Московская область, городской округ Чехов, деревня Манушкино, территория «Промзона-Манушкино», владение 2. Посетить экспозицию можно бесплатно по предварительной записи по телефону +7 (963) 722-67-25. Музей открыт по будням с 09:00 до 16:00.