Концерт музыканта Алексея Баранюка пройдет в Котельниках 3 декабря

В Детской школе искусств имени Андреева пройдет концерт мультиинструменталиста Алексея Баранюка. Гостям представят редкие и уникальные инструменты, звучание которых порадует даже искушенных слушателей.

Алексей Баранюк — талантливый музыкант, солист центрального концертного оркестра МВД России и преподаватель Первой московской школы искусств имени Оборина. На его концертах можно услышать мелодии, исполненные на балалайке, бересте, свирели, жалейке и даже на музыкальной пиле. Благодаря мастерству и широкой гастрольной деятельности он приобрел поклонников в разных странах, включая Германию, Италию, Испанию и Францию.

Начало в 18:00. Вход свободный, приглашаются все желающие.

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