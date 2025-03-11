Жителей и гостей Чехова пригласили на мероприятия в парке «Дубки»

В парке «Дубки» села Троицкое каждую неделю проходят анимационные, развлекательные и спортивные программы для всех желающих. Здесь можно всей семьей отлично провести время на свежем воздухе.

В среду, 12 марта, в парке пройдут мастер-класс по изготовлению открытки «Пришла весна» и игровая программа «Веснушки», которые начнутся в 14:00 и 14:40 соответственно. Посетители смогут изготовить тематические открытки своими руками, а также принять участие в шуточных состязаниях, эстафетах и активных играх.

Помимо этого, для всех желающих будут организованы мастер-классы по физической подготовке и интерактивная программа. Такие мероприятия проходят еженедельно и собирают множество людей разных возрастов — от мала до велика.

Подобная программа ждет и посетителей городского парка культуры и отдыха в Чехове. Там организаторы подготовили викторины и увлекательные игры.