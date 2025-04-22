Жителей и гостей Чехова пригласили на мероприятия в парк «Дубки»

В парке «Дубки» пройдут анимационные, развлекательные и спортивные программы. Такие встречи в округе проходят на постоянной основе.

В четверг жителей и гостей Чехова приглашают на игровую программу «Весенние потехи», которая пройдет с 12:00 до 13:00. Посетители смогут принять участие в шуточных состязаниях, эстафетах, активных играх. Также в 13:00 начнется «Мастерская в парке», где получится изготовить своими руками оригинальную поделку и забрать ее себе на память. Мероприятие продлится до 13:30.

Кроме того, в пятницу в 15:15 проведут получасовой мастер-класс по общей физической подготовке. В субботу всех желающих приглашают на концерт «Зеленая весна», который начнется в 12:00.

Такие мероприятия направлены на восстановление внутренних ресурсов, укрепление здоровья, снижение уровня стресса и улучшение настроения.