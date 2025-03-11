Жителей и гостей Чехова приглашают на мероприятия в городском парке

В городском парке культуры и отдыха Чехова каждую неделю проводят анимационные, развлекательные и спортивные программы различной направленности. Принять в них участие могут посетители всех возрастов.
Неделя в городском парке началась со спортивного часа в понедельник и продолжилась утренней зарядкой и спортивным часом во вторник.
В четверг, 12 марта, всех желающих организаторы ждут на развлекательную программу «Игры нашего двора» и викторину «Всезнайки», в 17:00 и 17:30 часов соответственно.
В выходные жителей и гостей муниципалитета ждет насыщенная программа. В субботу и воскресенье с 12:00 пройдут традиционные анимационные программы и викторины, где маленькие и взрослые смогут поучаствовать в шуточных состязаниях, уличных забавах и проявить ловкость и смекалку.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте парка.
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