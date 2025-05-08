Жителей Химок проинформировали о программе митингов в День Победы 9 мая

В Химках 9 мая у 12 мемориалов воинской славы пройдут торжественные митинги и возложения цветов. Программу акций памяти ко Дню Победы опубликовали на сайте администрации округа.

Жители Химок в день празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне возложат цветы к монументам на площади Победы. Торжественная церемония начнется в 12:00. Движение транспорта с 09:00 до 15:00 временно ограничат в двух направлениях: на проспекте Мира вблизи домов № 7 и № 12 до пересечения с улицей Чкалова, а также по улице Победы от пересечения с улицей Березовая аллея и улицей Бурденко до пересечения с Ленинским проспектом.

Еще одним местом проведения акции памяти станет проспект Мира вблизи обелиска «Отстоявшим Отчизну», Вечного огня, памятника Защитникам Отечества. Ветераны, труженики тыла и жители города соберутся там к 12:00.

Церемонии возложения цветов пройдут и в других микрорайонах города. Полный список локаций опубликовали на сайте администрации Химок.