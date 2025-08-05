Жителей Химок пригласили в музей истории края и школы

Музей истории края и школы уже более 25 лет работает в школе «Наследие» городского округа Химки. Собирать архив учителя образовательного учреждения начали в декабре 1998 года.

Большинство экспонатов хранят историю жизни самой школы с момента ее основания. Здесь можно увидеть: старинные классные журналы 1935–1942 годов, аттестаты, пионерскую и школьную форму, учебники и пособия прошлых лет.

«Школьные музеи играют большую роль в воспитании молодежи. Они помогают превратить сухие факты из учебников в живые, осязаемые истории. Видеть своими глазами подлинные документы и изучать их — это гораздо эффективнее любых лекций. Такие места воспитывают уважение к истории, традициям и культуре своей страны и своего города, формируют чувство сопричастности и любви к Родине», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Большой раздел музея посвятили Великой Отечественной войне. Документы, фотографии и письма тех лет представили в этой части экспозиции.

Сегодня в школе «Наследие» регулярно проводят экскурсии и тематические мероприятия для школьников и жителей города в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».