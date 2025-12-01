Жителей Химок пригласили поучаствовать в фестивале фигурного катания

В Подмосковье пройдет первый открытый фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед», художественным руководителем которого выступит фигурист Илья Авербух. Жители Химок могут подать заявку на участие до 15 декабря.

Участниками могут стать спортсмены-любители в трех возрастных категориях: от 10 до 14 лет, от 15 до 20 лет и от 21 года и старше. Заявки принимаются на сайте «Хрустальныйлед.рф» до 15 декабря.

Фестиваль включает четыре номинации: одиночное мужское и женское катание, танцы в паре и групповое катание. Финалисты выступят на гала-концерте 17 января, где имена победителей определит жюри, в состав которого войдут такие звезды фигурного катания, как Оксана Домнина и Роман Костомаров.

«Фестиваль „Хрустальный лед“ — отличная возможность фигуристам-любителям заявить о себе, получить обратную связь от членов жюри — профессиональных спортсменов мирового уровня и познакомиться с миром ледового спорта. Приглашаем к участию всех желающих и, конечно, ждем встречи со зрителями и группой поддержки», — отметил фигурист Илья Авербух.

После каждого этапа фестиваля зрителей ждет дополнительный бонус — ледовый спектакль «Зимние сказки Подмосковья» от команды Ильи Авербуха.