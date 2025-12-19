Жителей Химок предупредили о плановых отключениях электричества 22 декабря

Жителям Химок сообщили о возможности плановых отключений электроэнергии 22 декабря. Это связано с проведением технических работ.

Чтобы обеспечить безопасность их выполнения, электричество планируют отключить в грядущий понедельник в период с 9:00 до 18:00 в доме №3, расположенном на Юбилейном проспекте.

Представители "Мособлэнерго" приносят извинения за доставленные неудобства.

Жители могут обращаться по вопросам об отключении электроэнергии, а также качества оказания услуг на горячую линию по номеру телефона 8(495) 99-500-99.

Сведения о внеплановых отключениях публикуют на официальном портале компании.