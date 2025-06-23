Жителей Химок познакомили с творчеством Роберта Рождественского

На малой сцене театра «Наш дом» собрались жители округа, чтобы вспомнить жизнь и творчество выдающегося поэта. Вечер стал частью патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Литературный вечер в театре «Наш дом» посвятили дню рождения Роберта Рождественского. Участники мероприятия познакомились с биографией поэта и его литературным наследием, а также послушали чтение стихов.

Встречу посетили жители округа, приглашенные гости и муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Сегодняшнее мероприятие — дань памяти и уважения выдающемуся поэту и публицисту, чей вклад в отечественную литературу невозможно переоценить. Я читаю его произведения с большим удовольствием и считаю важным, чтобы молодое поколение приобщалось к его творчеству», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

В произведениях Роберта Рождественского особое внимание уделяется преданности Родине, мужеству и внутренней силе человека. Эти ценности по-прежнему имеют большое значение, особенно в современных условиях. Стихи поэта продолжают вдохновлять на осознанную гражданскую позицию и поддержку защитников страны.

«Сегодня особенно важно поддерживать наших героев, участвующих в специальной военной операции. Жители Химок на регулярной основе отправляют гуманитарный груз за ленточку, школьники пишут письма, а дошколята готовят рисунки, все это — поддержка наших бойцов, в которой они так нуждаются», — подчеркнул муниципальный депутат Глеб Демченко.

Литературное мероприятие стало частью большой патриотической программы «Успех V единстве поколений».