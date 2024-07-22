Мастер-класс по плетению маскировочных сетей провели в Химках

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей организовали в лицее № 21 в Сходне. Акция прошла в поддержку бойцов СВО.

Плести маскировочные сети вызвались волонтеры, родные участников специальной военной операции, школьники и студенты. Все они хотели помочь тем, кто сейчас находится на передовой.

«Сети широко применяют для маскировки бойцов, военной техники и многого другого. Защитные полотна помогают не только маскировать объекты, но и предохраняют от воздействия тепловизоров. Такая вещь спасает жизни людей», — поделился муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Напомним, что в Химках регулярно проходят акции в поддержку военнослужащих. Жители округа собрали и передали в зону специальной военной операции свыше 300 тонн гуманитарного груза.

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