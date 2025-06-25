Жителей Фрязина пригласили на онкоскрининг 28 июня

Министерство здравоохранения Московской области сообщает о проведении бесплатного Дня онкоскрининга в Центре амбулаторной онкологической помощи имени Гольца, функционирующем при Щелковской больнице. Мероприятие состоится 28 июня и направлено на раннее выявление онкологических заболеваний среди жителей округа.

У посетителей будет возможность пройти комплексное обследование и получить консультации квалифицированных специалистов Центра бесплатно.

Щелковская больница располагает современным диагностическим оборудованием. В арсенале врачей имеются рентген- и УЗИ-аппараты, маммографы, компьютерные томографы, а также передовая видеоэндоскопическая техника. Особенностью работы ЦАОП является проведение Дней открытых дверей каждую последнюю субботу месяца. В эти дни любой желающий может пройти онкоскрининг — комплекс лабораторных и инструментальных исследований, направленных на выявление признаков онкологических заболеваний или предрасположенности к ним.

«Наиболее эффективными формами противораковой борьбы являются профилактический осмотр и диспансеризация. Систематическое наблюдение за состоянием здоровья населения позволяет своевременно выявить риски развития онкологии и провести их коррекцию или приступить к лечению. Кроме того, медицинские осмотры проводятся за счет средств фонда Обязательного медицинского страхования, а значит, бесплатны для пациента. Поэтому я рекомендую не пренебрегать возможностью», — сообщила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог Индира Аушева.

День открытых дверей состоится 28 числа по адресу: улица Московская, дом № 7, корпус 1, четвертый этаж, правое крыло, кабинет 429. Запись на обследование проводится до 27 июня включительно по телефону 8 (991) 573-96-43.