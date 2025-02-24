Жителей Фрязина пригласили на масленичные гуляния во Дворце культуры

Масленичные гуляния пройдут во Дворце культуры «Исток» с 26 февраля по 2 марта. Для жителей и гостей округа проведут тематические мастер-классы по созданию традиционных народных атрибутов Масленицы и оберегов, символизирующих защиту и благополучие.

Для всех желающих занятия пройдут 26 февраля в 17:00, 27 февраля в 13:45, а также 28 февраля в 17:00.

В эту субботу, 1 марта, в 17:00 во Дворце культуры гостям покажут театрализованное представление. Посетители узнают интересные и необычные факты о народных гуляниях и смогут принять участие в разнообразных конкурсах.

Завершат масленичные гуляния 2 марта фестивалем блинов, который начнется в 17:30. Фрязинцев ждет не только возможность попробовать угощения, но и праздничный концерт.

Дворец культуры «Исток» находится по адресу: улица Комсомольская, дом 17.