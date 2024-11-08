Жителей Электростали пригласили обсудить проект сквера «Защитникам неба»

Сквер расположен возле стадиона «Авангард». Горожане могут принять участие в обсуждении архитектурно-планировочной концепции до 17 ноября. Сделать это можно четырьмя способами.

Замечания и предложения следует направлять на электронную почту управления архитектуры и градостроительства администрации муниципалитета elst_uaig@mosreg.ru или почтой по адресу 144001, Электросталь, улица Мира, дом № 5. Также можно лично обратиться в управление администрации или оставить сообщение через платформу обратной связи www.pos.gosuslugi.ru.

Информация о порядке проведения общественных обсуждений опубликована на официальном сайте администрации городского округа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».