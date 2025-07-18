Жителей Дубны пригласили пройти бесплатную диагностику здоровья

На День города в разных частях Дубны все желающие смогут пройти бесплатную диагностику здоровья. Пациентов примут в Парке семейного отдыха и на Центральной улице вместе с площадью у Дворца культуры «Октябрь».

Мероприятие организовали Медико-санитарная часть № 9 Федерального медико-биологического агентства России и Дубненская больница. Врачи будут работать в восьми разных секциях в Парке семейного отдыха и в пяти секциях на Центральной улице 26 июля с 10:00 до 14:00 часов.

«Можно будет пройти диагностику у терапевта и офтальмолога, онкоскрининг у стоматологов, диагностику кожи и родинок. Также будет работать секция детского здоровья, где смогут обследоваться юные жители и гости города. В передвижном мобильном комплексе можно будет сделать флюорографию и маммографию», — рассказала о программе Дубненской больницы заведующая поликлиникой № 1 Анастасия Игнатчик.

Медико-санитарная часть № 9 Федерального медико-биологического агентства России подготовит для пациентов «Умную палату», где они смогут пройти обследование по 145 показателям.

Оба учреждения проведут розыгрыши призов для ухода за здоровьем.

«Это одна из главных дубненских традиций, которая зародилась много лет назад. Поддерживаем ее, так как вопросы здоровья жителей — всегда в приоритете», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.