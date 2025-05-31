Жителей Дубны наградили за спасение рыбака

ЧП произошло в начале текущего года, во время новогодних праздников. Жительница Дубны и ее подруги из другого города стали свидетелями того, как мужчина упал в ледяную прорубь. Рискуя своими жизнями женщины и молодой человек, который пришел им на помощь, вытащили из воды замерзшего и почти недвижимого рыбака.

Одна из награжденных, сотрудница ОИЯИ Катерина Стрелкова рассказала, что все время не давала заснуть пострадавшему. «Я помню, что все время на него кричала, чтобы не засыпал. Я знаю, что такое вода холодная. Бывает, что могу и окунуться зимой. Я говорила — не спать, тащите, у вас секунда, мгновение, и так далее», — поделилась жительница Дубны.

Глава городского округа Максим Тихомиров назвал спасение рыбака настоящим подвигом. «Всегда радостно знать, что среди нас, дубненцев, есть такие герои. Уверен, что они не одиноки, таких много. Тех, кто в ситуации трудной, экстренной, когда некогда ждать службу спасения, некогда думать, действуют и спасают человека», — подчеркнул руководитель муниципалитета.