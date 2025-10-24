Жителей Домодедова предостерегли от телефонного мошенничества

Случаи обмана по телефону становятся все более изощренными. Начальник отделения по борьбе с мошенничествами отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово Вадим Ким рассказал, как распознать злоумышленников и защитить свои средства.

По словам полицейского, чаще всего преступления начинаются с телефонного звонка.

«Звонивший представляется сотрудником банка и сообщает, что с вашими счетами якобы происходят подозрительные операции — например, переводы в „недружественные страны“. Запуганный человек сообщает код из SMS, который открывает доступ к личному кабинету на „Госуслугах“. После этого мошенники звонят снова — уже от имени полиции или Центробанка, убеждая действовать по их указанию. Все это приводит к потере денег», — пояснил Вадим Ким.

Жертвами преступников становятся не только люди старшего поколения, но и несовершеннолетние. Детям и подросткам злоумышленники внушают, что против их родителей якобы возбуждено дело. Мошенники заставляют передавать деньги курьерам или переводить их через банкоматы.

Офицер подчеркнул, что любая схема начинается с SMS-кода.

«Важно быть внимательнее: в сообщении прямо указано — никому не сообщайте данный код, даже сотруднику банка. Если люди будут читать текст внимательно, преступлений станет значительно меньше», — добавил он.

Отметим, что в 2025 году количество заявлений о мошенничествах снизилось почти вдвое. Помогло в этом взаимодействие полиции с банками, введение ограничений на переводы и активная профилактическая работа с населением.

«Мы проводим встречи с пенсионерами, уроки безопасности в школах, беседы со студентами — стараемся, чтобы жители Домодедово были информированы и не попадались на уловки мошенников», — сказал полицейский.