Жителей Дмитровского округа пригласили на бесплатные занятия воркаутом

Секция воркаута работает в молодежном центре «Родники» в рабочем поселке Икша. Бесплатные тренировки для молодежи, желающей не только улучшить свою физическую форму, но и приобрести новых друзей, проходят ежедневно.

Участники секции постоянно выступают на соревнованиях различного уровня. В прошлом году они стали призерами международного чемпионата, проходившего в Индии.

Воркаут представляет собой популярное направление, в котором силовые упражнения сочетаются с собственным весом и акробатическими элементами. Спортсмены используют для тренировок шведскую стенку, турник, брусья и даже пол.

«Приятно видеть, как молодежь активно вовлекается в занятия воркаутом», — отметила заместитель главы муниципального округа Ирина Костышина. Она подчеркнула, что этот вид спорта не только помогает физическому развитию, но и формирует здоровые привычки и активную жизненную позицию.

Тренировки проходят по адресу: Икшанская улица, 10. Посещать их могут все желающие в возрасте от 10 лет.