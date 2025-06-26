Жителей Дмитрова пригласили на День здоровья 28 июня

Жителей Дмитрова пригласили проверить свое здоровье 28 июня. В этот день все желающие могут пройти флюорографию, ЭКГ, онкоскрининги и другие исследования на базе стадиона «Локомотив».

Каждый житель сможет получить консультацию онколога, стоматолога, гинеколога и терапевта. Детей осмотрят педиатры, неврологи, офтальмологи и хирурги.

«Кроме того, для детей предусмотрена развлекательная и анимационная программа. Также все желающие смогут посетить лекции и узнать, как предотвратить развитие различных заболеваний, в том числе онкологических, эндокринологических и сердечно-сосудистой системы», — сказал главврач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Мероприятие пройдет на стадионе «Локомотив» по адресу Комсомольская улица, дом 33. Оно продлится с 09:00 до 13:00. Для участия необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС, а также свидетельство о рождении для детей. Исследования необходимо проходить натощак. Их результаты сообщат на месте.