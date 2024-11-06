Жителей деревни Крюково пригласили на встречу с администрацией 7 ноября

Глава городского округа Чехов провел еженедельное совещание. Он рассказал о ремонте котлов и о том, что 7 ноября в деревне Крюково проведет выездной прием жителей.

Актуальным остается вопрос подачи тепла в многоквартирные дома. На котельной № 1 заканчивается ремонт одного из агрегатов. В ближайшее время его введут в работу, а Михаил Собакин посетит объект с контрольной проверкой.

Посвящение в кадеты в школе № 3 пройдет в преддверии Дня полиции. Отметим, это уже второй профильный класс в учреждении.

Специалисты контролируют содержание городских парков. Вскоре пройдет обход дворовых территорий и общественных пространств. Специалисты администрации проверят благоустройство после ремонтных работ на теплосетях.

Впервые в Чехове пройдут спортивные состязания между школьниками «Сергиевские игры». Соревнования названы в честь Сергия Радонежского по инициативе Чеховского благочиния. Мероприятие состоится 8 ноября в 14:00 в доме № 112 на Московской улице.

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