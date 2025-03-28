Жителей деревни Андреевское в Истре обеспечили чистой водой

Новая станция использует кинетическую энергию воды и эффективные фильтры для удаления частиц оксида железа. Технология также включает самопромывку фильтров в автоматическом режиме, это значительно упрощает ее эксплуатацию. Более того, на станции внедрили систему нулевого сброса промывных вод, поэтому оборудование экологически безопасно.

Сам водозаборный узел построили почти 50 лет назад. Благодаря модернизации, жители деревни теперь могут пользоваться чистой водой. Замена оборудования была необходимой еще и потому, что нагрузка на водозаборный узел постоянно увеличивается. Особенно остро проблема ощущается в летний период, когда население деревни возрастает до 500 человек.