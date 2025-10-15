Жителей Черноголовки пригласили на лекцию о жизни Есенина

Библиотека Черноголовки 15 октября в 18:00 распахнет свои двери для всех любителей поэзии и поклонников творчества Сергея Есенина. Жители и гости округа смогут бесплатно посетить лекцию, посвященную жизни и творческому пути русского поэта.

Это возможность узнать о малоизвестных и интересных фактах из биографии Есенина и оценить вклад в русскую литературу. Лекция станет одним из мероприятий продолжающегося в Черноголовке Есенинского фестиваля, который уже объединил ценителей поэзии и искусства. В рамках фестиваля прошел концерт, конкурс чтецов, ярмарка ремесленников и конкурс рисунков, посвященных Есенину. Впереди зрителей ждут новые мероприятия, лекции и творческие встречи, посвященные изучению и популяризации творчества поэта.

«Есенин прожил короткую жизнь, полной противоречий и страсти, которая отражалась в его творчестве. Мы раскроем Есенина как живого человека: одновременно и хулигана, и романтика, и бунтаря, который „рубцевал себя по нежной коже“. Его поэзия — это всегда большая эмоциональная сила и искренность, отражающая любовь, предательство, борьбу и поиск себя», — сообщили в библиотеке.

Занятие пройдет по адресу: Школьный бульвар, 9.