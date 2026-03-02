Жителей Черноголовки предупредили об опасности весеннего льда

В связи с установившейся плюсовой температурой администрация городского округа и спасательные службы обратились к жителям с экстренным предупреждением. Главная опасность весеннего льда в том, что он не трещит, предупреждая об опасности, как зимний. Под воздействием солнца и талой воды он меняет свою структуру, становясь рыхлым и пористым. Такой лед может выглядеть толстым, но на деле он превращается в «кашу», которая мгновенно рассыпается под весом человека.

«Если беда все же случилась, и вы оказались в ледяной воде, помните — у вас есть всего несколько минут, прежде чем организм начнет терять подвижность от холода. Необходимо широко раскинуть руки, стараясь зацепиться за край льда как можно большей поверхностью тела. Выбираться следует в ту сторону, откуда пришли — там лед уже был проверен вашим весом. Оказавшись на льду, не вставайте на ноги. Перекатывайтесь или ползите к берегу по собственным следам», — сообщили специалисты.