Жителей Черноголовки обучили японской игре

Карута — динамичная стратегическая игра, которая требует от участников не только скорости реакции, но и памяти, а также способности к ассоциативному мышлению. Ее суть заключается в поиске продолжений стихотворений, написанных на специальных карточках.

«Главное преимущество и привлекательность Каруты в том, что для участия в ней совершенно не обязательно владеть японским языком. Игра — это мощный тренажер для ума. В ней ключевую роль играют память, тактическое планирование и умение быстро работать с ассоциациями. Участникам необходимо запомнить расположение карточек на игровом поле, просчитать свои движения и выбрать идеальный момент для стремительного „рывка“ за нужной картой», — сообщили в арт-пространстве «Восход».

На встрече мастер не только объяснил все правила и продемонстрировал базовые приемы игры, но и помог всем желающим погрузиться в аутентичную японскую атмосферу, создавая условия для полноценного знакомства с Карутой.