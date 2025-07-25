Жителей Черноголовки научили делать сувениры из природных материалов

Мастер-класс по изготовлению сувениров из природных материалов прошел в Черноголовке. Арт-пространство «Восход» посетили жители и гости города.

Куратор площадки Александра Алейникова научила горожан делать необычные украшения из сухоцветов, ракушек и ультрафиолетовой смолы.

Как рассказали собравшиеся на занятии, процесс не вызвал сложностей. Сначала они выбрали основу для бижутерии: кулон, брошь, серьги или кольцо. Далее прошла заливка первого слоя смолы. Всем предоставили выбор: сделать его прозрачным, либо подкрашенным. После просушки, следующим этапом стало создание индивидуальных композиции из сухоцветов. Завершили работы нанесением еще двух слоев смолы, каждый из которых сушился не больше двух-трех минут.

«Участники смогли сделать по семь украшений разной сложности. Всего на мастер-класс пришли девять человек как из Черноголовки, так и из Москвы. Кстати, последние придумали новый вариант создания украшений — в бижутерию вместо растений они поместили ракушки, добавив объема», — рассказала куратор мастер-класса Александра Алейникова.

Каждый участник в результате получил набор аксессуаров, изготовленный своими руками и по собственному дизайну.