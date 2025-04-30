Жителей Чехова пригласили в музей «Мострансавто»

В музее «Мострансавто» в деревне Манушкино представлены раритетные автомобили. Также в музее можно изучить архивные фотографии предприятия.

Экспозиция знакомит посетителей с моделями Горьковского автомобильного завода и Тольяттинского производства, а также знаменитыми «Москвичами». Машины поддерживают в идеальном состоянии. Также в музее представлены как импортные автобусы, которые производили в Латвии и во Львове, так и отечественные.

В будущем собираются развивать музей. В качестве идей предложили проводить тематические фотосессии и пополнять коллекцию новыми экспонатами.

Музей находится на «Чеховском пассажирском автотранспортном предприятии» в деревне Манушкино. Попасть на выставку можно с 10:00 до 16:00. Предварительная запись осуществляется по телефону: +79637226725. С собой необходимо взять паспорт.