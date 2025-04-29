Жителей Чехова пригласили присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

В округе состоится муниципальная акция «Бессмертный полк». В рамках мероприятия можно рассказать о своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Информация будет опубликована на официальном сайте и аккаунтах администрации муниципального округа Чехов, а 9 мая на Советской площади установят большой экран, на котором будут транслировать фотографии защитников, победивших врага и завоевавших Победу в 1945 году.

Количество анкет для отправки не ограничено. Каждый житель может поделиться историей своего родственника. Для этого необходимо указать фамилию, имя и отчество ветерана, его звание, годы жизни и прикрепить фотографию. Отправить материалы необходимо на почту chgteatr@ya.ru.

Цель акции — почтить память всех тех, кто большой ценой подарил мирное небо над головой последующим поколениям.