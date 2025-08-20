Жителей Чехова пригласили на День открытых дверей в Домах культуры

Единый день открытых дверей в учреждениях культуры Чехова пройдет в последний день августа. Желающих заниматься музыкой, танцами, вокалом, декоративно-прикладным и театральным искусством приглашают записаться в творческие коллективы.

В 11:00 гостей встретят сотрудники Дома культуры «Фортуна», который расположен в селе Талалихино на улице Спортивная. В 12:00 мероприятие пройдет в «Дружбе» на улице Чехова, в «Энергии» на улице Гагарина, в «Заре» в деревне Чепелево, на Вокзальной улице, в «Луче» в селе Стремилово на улице Мира.

Также в это время жителей Чехова приглашают в «Мечту» в селе Дубна, «Орбиту» в деревне Крюково на улице Заводская, «Ровесник» в поселке городского типа Столбовая, на улице Парковая, «Родник» в селе Шарапово, на улице Ленина, «Собеседник» в поселке Любучаны на Спортивной.

В 14:00 встреча начнется в Домах культуры «Каскад» в поселке Васькино и «Русь» в деревне Манушкино. Через час День открытых дверей пройдет в «Радуге» в селе Молоди, в 17:00 в «Меридиане» в Новом Быту и в 18:00 в «Современнике» в селе Троицкое.

Подобные мероприятия проходят в рамках региональной программы «Культура Подмосковья»