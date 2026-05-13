Жителей Богородского округа ждут праздничные мероприятия в парках

Богородские парки подготовили насыщенную программу мероприятий для жителей и гостей округа на предстоящие выходные. Центральным событием недели станет фестиваль «Край Православный», который пройдет 17 мая в Центральном парке Ногинска.

Фестиваль объединит представителей 20 православных приходов Балашихинской епархии, артистов, творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного творчества и спортсменов. Для гостей подготовлены мастер-классы, презентации деятельности приходов, спортивные соревнования, лекции и концертная программа. Хедлайнером фестиваля станет группа «Ярилов зной». Начало мероприятия запланировано на 13.00.

Субботняя программа в Центральном парке начнется со спортивных активностей. У фонтана «Ангел мира» состоится легкоатлетический забег вместе с движением «5 верст». Позже в камерном зале пройдут занятия по нейрофитнесу.

Днем посетители смогут увидеть театрализованную постановку «Огонь войны души не сжег…» в исполнении театральной мастерской «Лица». Вечером на сцене Центрального парка состоится спортивная программа с координационной лестницей.

Глуховский парк также подготовил для гостей концертную программу «Песни военных лет» с участием артистов Богородского округа. Здесь же пройдет показ спектакля «Огонь войны души не сжег…», а позже для посетителей организуют игровые, спортивные и творческие активности.

Парки «Роща» и «Липовая аллея» приглашают юных гостей и их родителей на регулярные анимационные, спортивные и творческие программы.

Завершатся выходные кинопоказами под открытым небом. В Центральном, Глуховском парках и парке «Липовая аллея» зрителям покажут художественный фильм «Про людей и про войну».