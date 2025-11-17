Жителей Белоруссии пригласили на горнолыжные курорты Подмосковья

Московская область развивает туристическое сотрудничество с Республикой Беларусь. Гостей из дружественной страны познакомили с возможностями горнолыжных курортов региона. Презентация прошла в рамках бизнес-миссии «Москва в Минске», которая состоялась 14 ноября в столице республики.

В деловой программе приняли участие заместитель министра культуры и туризма Московской области Мария Баюх, заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Булат Нурмуханов, директор АНО «Туристский информационный центр Владимирской области» Марина Маркова, представители органов государственной власти по туризму и туристское сообщество Республики Беларусь.

В программе представили взаимодействие «Москва + Московская область. Два ритма идеального путешествия». Проект «Зимнее Подмосковье» позиционируется как продолжение посещения столицы, которое дает возможность познакомиться с природными достопримечательностями и современной курортной инфраструктурой региона.

«Московская область может похвастаться 19 горнолыжными курортами, из которых девять профессиональные, с обновленным оборудованием уровня „Роза Хутор“, — отметила замминистра региона Мария Баюх.

Она пригласила всех жителей Белоруссии, собирающихся зимой на московский катки, заглянуть и на горнолыжные склоны, отметив, что Подмосковье не пытается затмить столицу, а стремится дополнить впечатления гостей своими широтами и красотами.