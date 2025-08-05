Жителей Балашихи проинформировали о порядке переселения из аварийного жилья

В городском округе Балашиха проводят работу по улучшению жилищных условий в рамках программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Администрация муниципалитета организует регулярные встречи с собственниками и нанимателями жилых помещений для разъяснения процедуры получения сертификатов, необходимых для приобретения нового жилья.

На встречах специалисты администрации Балашихи подробно рассказывают о всех этапах программы, а также отвечают на вопросы участников.

Для того чтобы сократить сроки рассмотрения заявок и снизить количество отказов, в округе организовали ежедневный прием граждан. Жители могут подать свои заявления через многофункциональные центры, а также воспользоваться электронными каналами связи, отправив документы на электронную почту администрации или в управление строительного комплекса Балашихи.

Для улучшения коммуникации с жителями создали специальные чаты для каждого аварийного многоквартирного дома, включенного в программу. В них горожане могут получать онлайн-консультации, а также помощь в сборе и правильной подаче документов на субсидию.

Это нововведение позволяет оперативно решать возникающие вопросы и повышает уровень информированности граждан о том, как реализуют программу. Подробную информацию о ней можно получить в управлении строительного комплекса Балашихи и в многофункциональных центрах.