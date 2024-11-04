Жителей Балашихи пригласили поучаствовать в экоации по сбору макулатуры

Всероссийская акция «БумБатл» проходит в Балашихе. Жителей приглашают собирать макулатуру и получать за это билеты на культурные и спортивные мероприятия.

Уже поучаствовали в акции представители «Молодой гвардии», «Движения Первых», а также добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

Если участник акции соберет более 16 килограммов макулатуры, то он получит билеты в театр, на спортивные события и другие мероприятия.

«Всероссийская акция по сбору макулатуры проходит уже второй год под эгидой движения „Экосистемы“ в поддержку нацпроекта экология. В этом году к акции присоединились практически все регионы Российской Федерации. Уже собрали 61 тонну макулатуры. Мы должны ценить, сохранять и приумножать нашу природу», — отметила заместитель председателя регионального Московского областного отделения движения «Экосистема» Милена Кальницкая.

Можно поучаствовать в акции и онлайн. Нужно выложить тематическую фотографию в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте» с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология. Подарки вручат 100 авторам самых креативных снимков.

Отметим, что акция проходит при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона и министерства информации и молодежной политики Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».