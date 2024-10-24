Жителей Балашихи пригласили помочь приюту для бездомных животных

За два месяца осени — сентябрь и октябрь — в Балашихе удалось пристроить пятерых котят, двух взрослых кошек и кота в зооприют, расположенный в конюшне «Пелагея» в микрорайоне 1 Мая. Теперь животные обеспечены теплом и пищей на зимний период.

Заместитель исполнительного секретаря балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина сообщила, что благодаря помощи неравнодушных жителей, таких как Зули Мамедова, Анастасия Уланова и Аниса Ярулина, был собран корм для новых обитателей приюта. В ближайшее время в рамках реализации проектов «Единой России» «Защита животного мира» и «Защита животных — это несложно» будет передан в приют весь корм, собранный с помощью зоомагазинов Балашихи.

«У животных все очень даже неплохо — они в тепле, накормлены и обласканы! Если у читателей есть желание взять себе пушистого друга из приюта, это очень легко сделать», — добавила Митюрина.

Акция по сбору помощи для животных продолжается, и все желающие могут принять в ней участие, оставив продукты и вещи для животных в специально установленных коробках в зоомагазинах города. Поддержка неравнодушных людей помогает спасать жизни братьев наших меньших.

В коробку можно положить корма и лакомства с действующим сроком годности, лекарства, игрушки, лотки, лежанки, миски и другие полезные вещи для животных. На коробке размещена листовка с перечнем необходимых вещей, что поможет тем, кто не знает, что купить для приюта.

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