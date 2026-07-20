Жителей Балашихи пригласили на донорскую акцию 23 июля

23 июля Московский областной центр крови проведет выездную донорскую акцию в микрорайоне Кучино в Балашихе. Сдать кровь можно будет без предварительной записи с 9:00 до 12:00 в Доме культуры «Кучино».

Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин призвал жителей присоединиться к донорскому движению.

«Каждая донация дарит шанс на жизнь тем, кто остро нуждается в переливании крови», — сказал он.

Доноры получают компенсацию на питание в размере 1,1 тысячи рублей, справку для освобождения от работы и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы.

Чтобы принять участие, нужно соответствовать нескольким условиям: быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний, а также взять с собой оригинал паспорта, СНИЛС и документ о временной регистрации.

Следить за графиком выездных акций можно на онлайн-портале «Доноры Подмосковья» и в «Макс».