Жителей аварийного барака расселят в Дубне до конца 2025 года

Вопрос расселения аварийного фонда находится на контроле у главы городского округа Максима Тихомирова. В Дубне активно идет строительство трех домов: на улице Тверской, на проспекте Боголюбова и в районе особой экономической зоны.

Строящийся дом № 28 на улице Тверской уже почти готов к сдаче. И хотя он не входит в программу комплексного развития территории, две квартиры компания-застройщик выделила для жителей из аварийного барака напротив.

«Ключи от квартир мы вручим уже в июне нашим жителям из аварийных бараков. И они точно в те аварийные здания не вернутся», — сказал Максим Тихомиров.