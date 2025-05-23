Жителей аварийного барака расселят в Дубне до конца 2025 года

Вопрос расселения аварийного фонда находится на контроле у главы городского округа Максима Тихомирова. В Дубнеактивно идет строительство трех домов: на улице Тверской, на проспекте Боголюбова и в районе особой экономической зоны.
Строящийся дом № 28 на улице Тверской уже почти готов к сдаче. И хотя он не входит в программу комплексного развития территории, две квартиры компания-застройщик выделила для жителей из аварийного барака напротив.
«Ключи от квартир мы вручим уже в июне нашим жителям из аварийных бараков. И они точно в те аварийные здания не вернутся», — сказал Максим Тихомиров.
В соседний строящийся дом компания также переселит шесть семей из бараков. Таким образом, застройщик, не дожидаясь начала работ по программе комплексного развития территории, уже к концу этого года расселит всех дубненцев из первого аварийного барака.
«Наша за самый короткий период, два-три года, максимально закрыть все истории с бараками, полностью их демонтировать, чтобы историю десятилетий ожиданий в Левобережье закончить», — подчеркнул руководитель муниципалитета.
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