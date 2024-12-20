Жителей 4 округов Подмосковья предупредили о снегопаде 20 декабря

Температура воздуха в Подмосковье будет держаться на уровне +1 — +2 градусов 20 декабря. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в четырех округах ожидается снегопад. Непогода придет в Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск.