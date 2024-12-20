Жителей 4 округов Подмосковья предупредили о снегопаде 20 декабря

Температура воздуха в Подмосковье будет держаться на уровне +1 — +2 градусов 20 декабря. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что в четырех округах ожидается снегопад. Непогода придет в Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск.
Снежный покров в некоторых округах достигает 27 сантиметров. Сегодня на улицах Московской области работает свыше 1,5 тысячи единиц коммунальной техники. Эффективность работы машин составила 85%.
В ведомстве добавили, что для обеспечения мобильности граждан, коммунальные службы в первую очередь убирают входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.
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